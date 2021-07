Politie doorzoekt woning in Stad tijdens onderzoek naar crystal meth-labs

nieuws

Foto: Politie

De politie heeft donderdagmiddag twee mannen gearresteerd in een crystal meth-lab in Boekelo. De hoofdverdachte, een 31-jarige man uit Geldrop, had ook een woning in Groningen. Daar nam de politie donderdag meerdere waardevolle spullen in beslag.

De politie kwam de hoofdverdachte vorig jaar juni op het spoor, nadat er in Nuenen een lab werd aangetroffen dat niet meer in werking was. Daarna startte de politie een uitgebreid onderzoek, wat uiteindelijk leidde naar Groningen, Hengelo en Boekelo.

Waar de woning was in de Stad, kan de politie niet bevestigen. Volgens de politie maakte de hoofdverdachte regelmatig gebruik van de woning in Groningen. In de woning werden waardevolle spullen aangetroffen. Deze werden in beslag genomen.

Het drugslab van de twee verdachten stond in de Twentse plaats Boekelo. Hier lag zo’n 30 tot 40 kilo crystal meth, meerdere drugsvaten en een ketel. De politie doorzocht ook een garagebox in Nistelrode bekeken.

De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.