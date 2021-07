Podcast: Grote Markt 1 – met Johan de Veer (DvhN)

In aflevering 21 van de podcast Grote Markt 1 bespreken presentator Wouter Holsappel en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout met journalist Johan de Veer van Dagblad van het Noorden het politieke landschap van Groningen.

Johan de Veer werkt al jaren voor het Dagblad van het Noorden. Ooit begon hij in de journalistiek als sportverslaggever in Oost-Groningen. De afgelopen jaren was hij lange tijd volger van de provinciale politiek. Een half jaar geleden maakte hij de overstap naar de gemeente Groningen, waar hij samen met collega Thereza Langeler verslag doet van Stad en de dorpen die bij de gemeente horen.

In de podcast hebben we het over zijn motivatie om de journalistiek in te gaan, het opkomen voor de underdog. Daarnaast laat Johan zijn licht schijnen over of onze democratie nog wel goed werkt, en wat er beter zou kunnen.

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of via de player op de website van OOG. Ook is de podcast te bekijken via YouToube.