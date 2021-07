Plaatsen van schutting zorgt voor gaslekkage in Hoogkerk

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten woensdag aan het einde van de middag in actie komen in de Schefferstraat in Hoogkerk vanwege een gaslekkage. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 17.40 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De oorzaak bleek een grondboring te zijn voor het plaatsen van een schutting”, vertelt Wind. “Bij deze boring werd een gasleiding geraakt. Er werd direct met het alarmnummer gebeld. Brandweerlieden hebben de omgeving veiliggesteld. Energiebedrijf Enexis heeft de leiding afgesloten en gerepareerd.”

Na een uur kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.