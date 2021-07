Pieter van Hoeken en Denise Lee winnen scriptieprijs Hanzehogeschool

nieuws

Pieter van Hoeken (L) en Pieter Tichelaar (R), beide winnaars van uitgereikte prijzen - Foto via Hanzehogeschool

Pieter van Hoeken en Denise Lee zijn de winnaars van de eerste Frits Dröge Scriptieprijs. De prijs voor scripties van de master Energy for Society van de Hanzehogeschool werden donderdagmiddag uitgereikt op het EnTranCe-terrein op de Zernike Campus.

Voor beide studiejaren werd ook een tweede prijs uitgereikt. Deze gingen respectievelijk naar Pieter Tichelaar en Joline Teisman. De prijzen werden uitgereikt door EnTranCe -oprichter Wim van Gemert en gedeputeerde Nienke Homan.

De winnende scripties gingen over het opschalen van waterstofgebruik en de bereidheid om de EnergyCoin Community Dashboard te gebruiken. De scripties werden onder andere beoordeeld op concrete impact op de energietransitie en de multidisciplinaire invalshoek. “De studenten hebben zich over zeer relevante en actuele onderwerpen gebogen”, aldus gedeputeerde Homan, die tevens in de jury zat voor de prijs. “Deze inzichten en adviezen kunnen de ontwikkelingen versnellen en daarmee van grote betekenis zijn voor de energietransitie.”

De Frits Dröge Scriptieprijs werd in het leven geroepen als eerbetoon aan de helaas te jong overleden programmamanager van de master Energy for Society. “Frits heeft samen met zijn docententeam de master ontwikkeld en door het accreditatieproces geloodst.” vertelt Peta de Vries, Dean van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool. “Zonder Frits Dröge was deze master er niet geweest.”