Peter R. de Vries geëerd met meerdere billboards in Stad

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Een foto van misdaadjournalist Peter R. de Vries is sinds donderdagmiddag te zien op tientallen billboards in de binnenstad. Daarmee wordt ook in Groningen stilgestaan bij het overlijden van de donderdag overleden misdaadjournalist.

Op de billboards is een zwart-wit foto van De Vries te zien, met daaronder zijn naam en het geboorte- en sterfjaar van de misdaadjournalist.

De Vries overleed donderdag aan verwondingen die hij, op dinsdagavond 6 juli, opliep toen hij van dichtbij door het hoofd werd geschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.