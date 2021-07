Personeelstekort in de stad: met name in de horeca

Er is een personeelstekort in de horeca- en retailbranche. Dit stelt de ondernemersvereniging Groningen City Club. Vooral studenten zouden eerder voor een baantje in de zorg kiezen en dat voelt met name de horeca.

Het tekort is ontstaan door de maatregelen die zijn ingegaan om het coronavirus tegen te gaan. ‘De horeca heeft een slecht jaar gehad. Doordat ze veel dicht zijn geweest heeft het personeel een ander baan gezocht. Bijvoorbeeld in de zorg.’ vertelt voorzitter van de Groningen City Club Eric Bos. Wel denkt Bos dat wanneer bijvoorbeeld de GGD gaat afschalen het personeel wel weer terugkomt maar de vraag is of dat op tijd komt voor de horecazaken.

Bij uitzendbureau MF horeca merken ze dat de vraag naar horecapersoneel hoog is maar dat het aanbod nog achter blijft. ‘We hebben het erg druk. Meestal zoeken we juist zelf opdrachtgevers maar nu weten ze ons zelf te vinden.’ vertelt Daniël Hofstede, accountant van MF horeca. ‘De echte horecatijger is er nu eigenlijk niet meer. Die werken nu bijvoorbeeld in de zorg. Ze zijn dan ook gewend aan een ander salaris’.

Het is een probleem dat niet zo maar op te lossen is maar Bos houdt hoop: ‘We willen in een stad als Groningen mensen blijven ontvangen in de horeca- en retailbranche. Hier gaan we voor’.