Paradigm Festival maakt volledige line-up bekend

Het Paradigm Festival in 2018. Foto: Erick Bakker

Het Paradigm Festival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. Ook zijn er extra tickets beschikbaar gesteld.

Paradigm gaat gehouden worden op zaterdag 14 en zondag 15 augustus. Op zaterdag begint het om 12.00 uur, op zondag eindigt het om 23.00 uur. “We zijn met heel veel passie en positiviteit bezig met de voorbereidingen voor ons tweedaagse festival in augustus en we kunnen nu de volledige line-up met jullie delen”, schrijft de organisatie. In de line-up onder andere artiesten als Charlton, Remy Unger en Tripeo.

Vorige week zouden op het Suikerterrein de Paradigm-feesten gehouden worden. Ondanks dat alles al opgebouwd was werd er op het laatste moment een streep door deze feesten gezet. Door het sterk oplopende aantal besmettingen met het coronavirus kondigde het kabinet strengere maatregelen af. Tot 14 augustus mogen er geen meerdaagse festivals worden gehouden.

Meer informatie over Paradigm is te vinden op de website.