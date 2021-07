nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De hulpdiensten hebben maandagmiddag een pand aan de Oudeweg ontruimd, omdat er een vreemde lucht werd geroken.

De brandweer verrichte metingen in het pand. Er werden echter geen schadelijke stoffen aangetroffen. De bron van de vreemde lucht werd niet gevonden.

Omdat de lucht in ieder geval niet schadelijk was, keerden de hulpdiensten onverrichter zake terug naar hun post. Ook de bewoners mochten hun huis weer in.