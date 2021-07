OV-consumentenplatform bezorgd over nieuwe route bussen

nieuws

Foto: Andor Heij

Het OV-consumentenplatform Groningen wil van het gemeentebestuur weten wat er met de bussen op de Grote Markt gaat gebeuren, als de Kattenbrug er nog niet ligt.

Het college lijkt van plan, de nieuwe route over de Kattenbrug en de Diepenring eind dit jaar door te voeren, zodat de bussen de Grote Markt niet meer aandoen. Het Consumentenplatform vreest dat die route dan nog niet gereed is. De aanleg van de Kattenbrug dreigt vertraging op te lopen en het lijkt alsof er nog geen plan is voor vervangende haltes op het Zuiderdiep.

Het Consumentenplatform vindt dat het verleggen van de busroute alleen kan plaatsvinden mits de Kattenbrug en de nieuwe bushaltes gebruiksklaar zijn. De organisatie heeft dit herhaaldelijk aan het OV-bureau en vervoerder Qbuzz kenbaar gemaakt, maar nog geen eenduidige garanties van het gemeentebestuur ontvangen.