Ouders verder in de problemen door problemen bij Stichting Leergeld

Foto Wesley Ferwerda

Door administratieve problemen bij Stichting Leergeld komen ouders verder in de schulden. De stichting betaalt rekeningen niet, zorgt voor extra aanmaningskosten bij ouders en houdt zich niet aan afspraken.

Dat blijkt uit gesprekken die omroep OOG heeft gevoerd met diverse gedupeerde ouders en andere betrokkenen. De betrokkenen willen niet met naam genoemd worden. In een reactie laat de stichting weten dat “in een enkel geval iets mis is gegaan. Dat is ook hersteld. Begin dit jaar zijn verbeteringen doorgevoerd, waardoor dergelijke situaties niet meer voor kunnen komen”, aldus coördinator Patrick Poelma van Stichting Leergeld Groningen.

Stichting Leergeld is opgericht om kinderen die in armoede leven te helpen, zodat ze toch mee kunnen doen aan voetbal, zwemmen en andere activiteiten. De stichting betaalt de kosten daarvoor, die anders betaald zouden worden door de ouders.

In 2020 kreeg de stichting 500.000 euro subsidie van de gemeente Groningen. In dat jaar kreeg de stichting aanmeldingen van 2443 gezinnen, waarvan een onbekend aantal in de problemen is gekomen door de administratie bij de stichting.

Achteraan zitten

De ouders die in aanmerking komen voor steun van Stichting Leergeld hebben niet genoeg geld om de rekeningen van de sporten en andere activiteiten te betalen. Ze zijn afhankelijk van de stichting om dit te regelen.

Het contact met de stichting verloopt zeer moeizaam, vertellen verschillende ouders aan OOGtv. “Dan mail je naar ze en krijg je geen contact. Je blijft er de hele tijd achteraan zitten. Bijvoorbeeld de contributie voor de voetbalvereniging van mijn dochter, die nog niet is betaald. Dat vind ik zo vervelend hé”, aldus een van de ouders.

Omdat de rekeningen niet worden betaald door Stichting Leergeld, worden ouders regelmatig geconfronteerd met extra aanmanings- en incassokosten. Daardoor wordt de rekening en schuld nog hoger.

Patrick Poelma herkent niet dat gezinnen dieper in de problemen komen door de administratie bij de stichting. “Het laatste wat wij doen is zorgen dat mensen dieper in de problemen komen. We hebben wel een situatie gehad waarin een intermediair heeft toegegeven dat hij te laat heeft gereageerd. In dat geval hebben we het opgelost en de betaling van afgelopen jaar gedaan.”

Een ander probleem dat Poelma benoemt, zijn de incassokosten. “Een ouder is gedupeerd door een van onze vrijwilligers. Die zit hier 32 uur in de week en heeft een hele grote groep onder zich. Een mailtje was hem ontschoten, maar dat hebben we later opgelost.”

‘Puinhoop in administratie’

Een maatschappelijk werker vertelt dat de administratie bij Stichting Leergeld een puinhoop is. Hij vertelt dat dit onder andere komt door het grote verloop onder vrijwilligers bij de stichting en dat de overdracht niet goed wordt gedaan. Een andere maatschappelijk werker bevestigt dit.

Poelma herkent zich niet in dit beeld. “Onze administratie is zeker geen puinhoop. We hebben wel een grote pechperiode gehad, waarin veel mensen ziek zijn geweest. Wij werken met alleen maar vrijwilligers. Die mensen zijn snoeihard bezig geweest. Die achterstand van maximaal twee maanden hebben wij in januari dit jaar weggewerkt”, aldus Poelma.

Begin 2021 is Stichting Leergeld overgegaan op een nieuw administratieprogramma, waarin alles digitaal wordt aangevraagd. Poelma zegt dat een aanvraag van een gezin binnen een week kan worden geregeld of doorgezet naar andere maatschappelijke organisaties.

Op tijd afmelden

Poelma wijst ook op de spelregels, die niet door iedereen begrepen worden. “Gezinnen die zich bij ons aanmelden, hebben het hoofd vaak vol met problemen. Verenigingen vragen de gezinnen wel eens om een nieuwe aanvraag in te dienen voor het volgende jaar. Soms wordt daar niet op gereageerd door de ouders. Dan volgen betalingsherinneringen en aanmaningen. Als er tussendoor wel met ons contact wordt opgenomen, wordt er gezocht naar een oplossing”, aldus Poelma.