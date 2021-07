Opslagtanks voor melkfabriek in Bedum door Stad getransporteerd

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Met de nodige precisie werden dinsdag gloednieuwe opslagtanks voor de melkfabriek in Bedum door de stad getransporteerd.

De tanks kwamen in de middag per schip over het Van Starkenborghkanaal aan. Op de Ulgersmaweg, tussen de Noordzeebrug en de Gerrit Krolbrug, stonden twee kranen klaar om de tanks van het schip te takelen en ze vervolgens op de oplegger van een vrachtwagen te leggen. “De bedoeling is dat vanavond om 22.00 uur de tanks richting Bedum gereden worden”, weet fotograaf Rieks Oijnhausen te vertellen.

Vanwege de werkzaamheden was de Ulgersmaweg dinsdagmiddag gedeeltelijk afgesloten. De tanks zullen in Bedum gebruikt gaan worden in het proces om zuivelproducten te maken.