Opnieuw meer coronapatiënten opgenomen in Groninger ziekenhuizen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is sinds afgelopen donderdag opnieuw licht toegenomen. Met name de IC’s zijn sterker bezet dan vorige week.

In totaal lagen er maandagochtend negentien coronapatiënten op ziekenhuisbed in de provincie. Vijf daarvan liggen op een Intensive Care-afdeling. Afgelopen donderdag was dat er slechts één. Het aantal opnames op de verpleegafdelingen daalde licht, van zeventien naar veertien patiënten.

In Friesland waren het met name de verpleegafdelingen die op maandagochtend meer coronapatiënten behandelden. In totaal lagen er vijftien coronapatiënten in ziekenhuizen bij onze westelijke buurprovincie. In Drenthe lagen maandagochtend zes coronapatiënten in een ziekenhuisbed, evenveel als donderdag.

De opgenomen COVID-patiënten komen allemaal uit de drie noordelijke provincies. De ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe kenden sinds 6 juli geen overplaatsingen meer uit andere delen van het land.