‘Opnieuw druk bij Testen voor Toegang, maar het loopt goed door’

Foto: Publiek Domein

Het is zaterdag opnieuw druk bij de verschillende locaties van Testen voor Toegang. Volgens Stichting Open Nederland loopt het echter goed door.

In Groningen bevindt zich een locatie aan de Bornholmstraat. Uit foto’s en reacties op social media blijkt dat net als op vrijdag veel mensen zich laten testen. Het negatieve testbewijs is het toegangsbewijs om uit te kunnen gaan in nachtclubs en discotheken. Vorige week was het in de teststraten erg druk vanwege een hackpoging. Mensen moesten soms urenlang wachten. Stichting Open Nederland laat weten dat het ook dit weekend druk is, maar dat het goed door loopt.

Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, liet vrijdag weten dat de capaciteit van het Testen voor Toegang omhoog moet. Ook moeten teststraten makkelijker bereikbaar zijn. Stichting Open Nederland laat weten dat het bezig is om acht xl-testlocaties te openen. Eén daarvan komt in Groningen op het P&R-terrein bij Meerstad.