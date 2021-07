Opdrachtgever van moord op Stadjer strafrechtelijk vervolgd

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland gaat de Engelse drugscrimineel Robert Dawes strafrechtelijk vervolgen voor de liquidatie van de Groninger Gerard Meesters in 2002.

De 49-jarige Dawes zit sinds 2015 in Frankrijk een celstraf van 22 jaar uit voor handel in hard drugs. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de moord op de Groninger onderwijzer Meesters. Diens zuster, die als drugskoerier fungeerde, zou een partij drugs hebben gestolen van de Engelse bende waar Dawes leiding aan gaf. Meesters werd uit wraak in 2002 in zijn eigen woning aan de Uranusstraat doodgeschoten.

De man die de dodelijke schoten loste kreeg in 2005 een levenslange celstraf opgelegd. Dawes werd vorig jaar door de Franse politie verhoord voor zijn aandeel in de moord. Dat was voor het OM aanleiding om hem te vervolgen. Als Dawes wordt veroordeeld, dan kan hij aan zijn straf beginnen nadat hij zijn vorige veroordeling heeft uitgezeten.