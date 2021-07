Opbrengst Borussia Mönchengladbach – FC Groningen naar slachtoffers hoog water

sport

Foto: Andor Heij

De opbrengst van de voetbalwedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en FC Groningen gaat naar de slachtoffers van de ramp met het hoge water van vorige week. Dat heeft de Duitse club vrijdag bekend gemaakt.

In de deelstaten Nordrhein-Westfalen, waar Mönchengladbach ligt, en Rheinland-Pfalz vielen enkele tientallen doden, doordat kleine beken en rivieren ineens kolkende watermassa’s werden na heel veel regenval. In veel dorpen en steden in het getroffen gebied werd een enorme schade aangericht. Naast de opbrengsten van de entree schenkt de club nog eens 250 duizend euro.

De wedstrijd wordt volgende week zaterdag in Mönchengladbach gespeeld. Fans van FC Groningen zijn echter niet toegestaan.