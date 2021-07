“Op zondag een waterig zonnetje, maandag onweersbuien en daarna koeler”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Tropisch zomerweer is vooraleerst nog niet terug te vinden op de weerkaarten. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat de temperaturen de komende week tussen de 19 en 22 graden gaan schommelen.

“Zondag begint de dag met een waterig zonnetje”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking verder toe, gevolgd door de kans op een bui vanuit het zuiden. Daarbij is er kans op onweer. Het voelt zwoel aan waarbij de maximumtemperatuur op de 23 graden komt te liggen. De wind uit het oosten is zwak, rond windkracht 2. In de avond een afnemende kans op buien.”

“Op maandag is het eveneens zwoel en wordt het met 24 of 25 graden nog wat warmer. Er is bewolking, maar de zon laat zich ook geregeld zien. In de loop van de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. ook op dinsdag kans op buien en het is dan met 20 graden beduidend minder warm. De rest van de werkweek is het overwegend droog waarbij zonnige perioden en ‘Noordzeewolken’ elkaar afwisselen. De temperatuur schommelt grofweg tussen de 19 en 22 graden bij een meest noordelijke en niet al te sterke wind.”

