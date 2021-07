Oosterpoorters in de ban van winkelwagenmozaïek

nieuws

Foto: Joey T.

Op een brug bij de Oosterpoort is een mozaïek aangebracht, dat een pijl met een winkelwagentje uitbeeldt. Heeft Ikea er iets mee te maken of is het kunst?



Buurtbewoners proberen nu te achterhalen wat het mozaïekje wil zeggen. Iemand oppert dat het van Ikea is vanwege de rondzwervende winkelkarren in de wijk. Dat is volgens ingewijden bij Ikea echter niet het geval.

Er wordt gemeld dat er elders in de stad een paaltje staat met precies hetzelfde mozaïek erop. Voorlopig wordt geconcludeerd dat het kunst is. De site Kunst Op Straat geeft geen uitsluitsel.

Een foto van het winkelwagenmozaïek en de discussie erover kan bekeken worden op de Facebookpagina van de Oosterpoort .