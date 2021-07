Oosterpoortbuurt is ideale plek om te wonen voor stedelingen, ook Haren scoort goed

nieuws

Foto: Wolter Deelman

De Oosterpoortbuurt in de stad Groningen heeft het meeste te bieden voor stedelingen en Haren is de ideale plek om te wonen voor zowel stedelingen als mensen van het platteland. Dat blijkt uit onderzoek van Elsevier Weekblad en Bureau Louter naar Beste gemeenten.

Het onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd. Daarbij wordt er gekeken naar de woonaantrekkelijkheid van alle 352 gemeenten en ruim 4.000 postcodegebieden. Alle 352 gemeenten zijn daarbij vergeleken op bijna honderd punten, verdeeld over elf onderdelen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld onderwijs, winkels, vrijetijdsvoorzieningen, weinig overlast, bevolkingssamenstelling en rust, ruimte en bereikbaarheid. Omdat stedelingen andere eisen stellen aan hun woonomgeving dan mensen van het platteland is voor beide groepen onderzocht in hoeverre alle ruim 4.000 postcodegebieden bij hun wensen aansluiten.

Oosterpoortbuurt

Uit dat onderzoek blijkt dat de Oosterpoortbuurt in Groningen de beste plek is voor stedelingen. Oostkapelle in Veere is de meest geschikte plek voor plattelanders. Voor de herindeling tot de nieuwe gemeente Groningen scoorde de gemeente Haren ook altijd erg goed in het onderzoek. In de resultaten voor postcodegebieden komt Haren nu opnieuw bovendrijven. Het gebied tussen de Rijksstraatweg en het Paterswoldsemeer is het meest aantrekkelijk voor zowel mensen van het platteland als voor stedelingen.

Huizenzoekers

De resultaten van Beste gemeenten 2021 bieden huizenzoekers houvast bij het speuren naar mogelijke woonplekken. Het volledige onderzoek is te bekijken via deze website.