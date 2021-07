Oosterparkers tonen hun kunstzinnige kant

De Oosterparkwijk hangt sinds donderdagavond vol met kunst. Niet alleen voor de ramen van kerken, bedrijven, en instellingen, maar vooral voor de ramen van veel bewoners van de wijk.

Meer dan zeventig wijkbewoners met artistieke pretenties tonen wat ze zoal gemaakt hebben op meer dan vijftig locaties. Met een kaart kan je zelf een route uitstippelen langs de vijftig ramen. Zo kan ontdekt worden wat voor kunst er in de Oosterparkwijk gemaakt wordt.

En kunstenaars kunnen op een laagdrempelige manier exposeren. De wandelkaart is digitaal te downloaden via http://www.bijvrijdag.nl/raamexpositieoosterparkwijk

Een papieren wandelkaart is bij de meeste publieke instellingen in de wijk te krijgen. De Kunst blijft de hele maand nog te zien in de wijk.