Ook ING-kantoor Paddepoel sluit de deuren

nieuws

Foto: Kevin van der Laan

Ook het ING-kantoor aan de Dierenriemstraat in de wijk Paddepoel gaat de deuren sluiten. Dat staat te lezen op een poster die bij het kantoor voor de ramen hangt.

Afgelopen week werd bekend dat ook het ING-kantoor aan het Raadhuisplein in Haren de deuren aan het einde van deze maand sluit. Het kantoor in Paddepoel is op 30 juli voor het laatst open. In de wijk blijft wel een servicepunt beschikbaar. Deze wordt gevestigd in de locatie van de Bruna aan de Dierenriemstraat. Hier kunnen klanten geholpen worden met bijvoorbeeld het installeren en activeren van Mijn ING en veel andere dagelijkse bankzaken. Klanten die financieel advies willen, of een gesprek willen over een hypotheek, beleggingen en verzekeringen, kunnen vanaf 30 juli terecht bij het ING-kantoor aan het Hereplein.

De locatie aan het Hereplein kan ook gebruikt worden voor het opnemen van contant geld en stortingen.