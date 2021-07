Ook dinsdagmiddag ‘code geel’ in Groningen; onweer, hagel en veel neerslag

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Ook op dinsdag is er, in de middag en de avond, een grote kans op onweer in Groningen. Dat meldt het KNMI dinsdagmiddag. Het meteorologisch instituut heeft daarom, net als voor maandagmiddag en -avond, de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. Deze geldt dinsdag tussen 13.00 en 23.00 uur.

Volgens het KNMI kan er bij de buiten van dinsdagmiddag- en avond in korte tijd veel neerslag vallen en is ook hagel niet uitgesloten. Zowel het verkeer als deelnemers aan buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden.

Ook maandagmiddag en -avond geldt er ‘code geel’ in Groningen. Deze waarschuwing geldt tot 22.00 uur.

Het meteorologisch instituut adviseert om, tijdens de buien, open water en open gebied te mijden niet onder bomen te schuilen.