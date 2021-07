OOG zoekt ervaringen met uitkeringen en toeslagen

nieuws

OOG doet onderzoek naar armoede in Groningen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. We willen weten hoe Groningers het ervaren als ze een toeslag of uitkering aanvragen en het proces daarna.

Met de vragenlijst proberen we beter inzicht te krijgen in hoe Groningers het proces van het aanvragen van een uitkering of toeslag ervaren, waar men tegenaan loopt en hoe men de houding van de overheid ervaart. Met uw inbreng wordt ons onderzoek beter.

De door u ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming gepubliceerd op een manier dat het naar u te herleiden is. Mocht u na invullen van deze vragenlijst in gesprek willen gaan met OOG over uw ervaringen, dan kan dat uiteraard vertrouwelijk.

De vragenlijst is hier te vinden.

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen.