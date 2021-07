Ongeluk bij melkfabriek Bedum leidt tot in Groningen tot veel dode vissen

nieuws

Foto: Google Maps Streetview

Het ongeluk vorige week bij de melkfabriek in Bedum leidt tot in Groningen tot veel dode vissen. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Bij het ongeluk stroomde er woensdagavond 45 kubieke meter wei het Boterdiep in. Dit dreef vervolgens in de richting van de stad. De wei in het water zorgt voor een lager zuurstofgehalte. Sindsdien zijn er veel vissen overleden. Het waterschap was op maandag druk bezig om dode vissen uit het water te halen. Dode vissen worden gevonden tot aan het gemaal Stad en Lande bij Groningen.

Waterschap Noorderzijlvest is sinds vorige week druk in de weer om het zuurstofgehalte te verbeteren. Daarbij wordt het echter geplaagd door een ander probleem. Het waterschap laat schriftelijk weten dat door een stroomstoring afgelopen weekend het zuiveringsstation bij Wehe den Hoorn een tijdlang niet heeft gewerkt. Hierdoor is er ongezuiverd water in het oppervlaktewater terecht gekomen. De zuivering werkt inmiddels weer. De bedoeling is dat de waterkwaliteit op dinsdag verbeterd gaat worden. Het plan is om het verontreinigde water bij Wehe den Hoorn via Leens en Zoutkamp naar de Waddenzee af te voeren, het zuurstofarme water in het Boterdiep wordt afgevoerd via het Reitdiep richting het Lauwersmeer.