Onfortuinlijke meeuw na maanden verlost van plastic bakje

nieuws

Foto Facebook Dierenambulance.

De meeuw die enkele maanden een plastic bakje om zijn snavel had, is van die last verlost. Dat meldt de dierenambulance.

De vogel kon door het bakje moeilijk zelf eten. De meeuw hield zich de afgelopen tijd op bij de Oosterhaven en werd gevoerd door een vrouw. De vrouw wekte het vertrouwen bij het dier en kon zo dicht bij de meeuw komen. Zij trok op een gegeven moment snel het bakje van de snavel.

De meeuw is vervolgens weggevlogen en niet meer gesignaleerd. De dierenambulance laat weten blij te zijn dat het zo is afgelopen.