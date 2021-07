Onderzoek RUG: ‘Duurzaam gedrag maakt gelukkig’

nieuws

Foto via CBS

Duurzaam gedrag kost niet alleen maar geld en moeite. Het levert de mensen die het vertonen ook wat op, want duurzaam gedrag lijkt namelijk gelukkig te maken. Dat concluderen Stephanie Johnson Zawadzki, Thijs Bouman en Linda Steg van de Rijksuniversiteit Groningen in een onlangs gepubliceerd onderzoek.

De onderzoekers legden 78 eerder uitgevoerde onderzoeken naast elkaar, om hiermee de relatie tussen duurzaam gedrag en subjectief welbevinden te vergelijken. Uit deze zogenaamde ‘meta-analyse’ blijkt dat er consequent een positieve relatie tussen de verschillende soorten duurzaam gedrag en welzijn is.

“De relatie tussen duurzaam gedrag en geluk is sterker, als men bewust handelt en het dus geen automatisme of gewoonte is”, zo stelt onderzoeker Stephanie Johnson Zawadzki. “Stel, je hebt in een supermarkt twee opties voor het avondeten in je handen: een reguliere optie en een duurzame optie. Als je in zo’n situatie bewust voor de duurzame optie kiest, dan voelt die keuze meer betekenisvol. De kans is dan groter dat je dan een zogenaamde ‘warm glow’ ervaart, een fijn gevoel doordat je het juiste hebt gedaan.”

Volgens de onderzoekers kunnen politici en beleidsmakers deze informatie in hun voordeel gebruiken door deze positieve kanten van duurzaam gedrag te benadrukken. “Aristoteles beweerde in de oudheid al dat ‘het juiste doen’ een belangrijk bron van geluk is. Je duurzaam gedragen wordt vandaag de dag blijkbaar gezien als ‘het juiste doen’ ”, aldus onderzoeker Thijs Bouman.