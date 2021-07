OMT: “Vraag negatieve test aan alle bezoekers van grote evenementen en horeca”

nieuws

Foto: Publiek Domein

Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert aan het kabinet om bij grote evenementen en drukke horecagelegenheden van zowel ongevaccineerde als gevaccineerde mensen een negatieve coronatest te vragen.

Iemand die nu volledig gevaccineerd is krijgt een zogeheten groene QR-code. Deze groene code wordt echter niet ingetrokken als de persoon positief getest wordt. Hierdoor kunnen besmette gevaccineerde mensen alsnog toegang krijgen tot evenementen waar zij het virus verder kunnen verspreiden. Het OMT denkt daarom dat het verstandig is om van alle bezoekers een negatieve test te vragen.

Daarnaast plaatst het OMT kanttekeningen bij de CoronaCheck-app. Zo zou er gekeken moeten worden of mensen met de CoronaCheck-app toegang krijgen tot slechts één horecagelegenheid. Mocht Testen voor Toegang in de komende periode weer mogelijk worden, dan is het volgens het OMT belangrijk om te voorkomen dat groepen naar verschillende clubs op één avond gaan. Als dit wel mogelijk is, dan is er een snelle verspreiding van het coronavirus mogelijk. Onderzoek zou uit moeten wijzen of de CoronaCheck-app daarom slechts één keer per 24 uur kan worden ingezet om toegang te krijgen tot een locatie. Daarnaast zou een test maximaal 24 uur voor de start van een evenement moeten worden afgenomen.