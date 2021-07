OM eist celstraffen tegen voetbalhooligans voor knokpartij aan Grote Kromme Elleboog

nieuws

Foto: café Mulder

In de rechtbank in Groningen stonden vrijdagochtend vijf mannen uit Groningen in het beklaagdenbankje, omdat vorig jaar september betrokken waren bij voetbalrellen aan de Grote Kromme Elleboog in Groningen. Het Openbaar Ministerie eiste onder meer celstraffen tegen de verdachten, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Tegen een 44-jarige Stadjer werd een celstraf van acht maanden geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De man stond op camerabeelden van de vecht- en slooppartij.

Het OM stelt dat de knokpartij tussen de twee groepen fans een dag eerder als werd afgesproken, op basis van onderschepte telefoonberichten.

De rellen vonden op 5 september vorig jaar plaats, tussen hooligans van FC Groningen en DSC Arminia Bielefeld. De politie wist, van de circa veertig verdachten, negentien te identificeren. Onder hen bevinden zich tien Nederlandse hooligans en negen Duitse relschoppers.

De Duitse verdachten zijn inmiddels berecht in Duitsland, met straffen variërend van werkstraffen, duizenden euro’s boete tot een onvoorwaardelijke celstraf van tien maanden.

De beelden van de rellen gingen viraal op sociale media. Onder andere in de onderstaande Tweets zijn beelden te zien van de rellende hooligans.

