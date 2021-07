Oefenduel FC Groningen – Venezia FC gratis voor seizoenkaarthouders

sport

Foto Wouter Holsappel.

FC Groningen kan het laatste oefenduel van het komende seizoen op vrijdag 6 augustus thuis tegen Venezia FC voor goed gevulde tribunes spelen. Supporters zijn welkom, mits ze voldoen aan de toegangsvoorwaarden.

Door de nieuwe afgekondigde maatregelen is de capaciteit twee-derde van de volledige bezettingsgraad. Seizoenkaarthouders kunnen gratis naar binnen, maar moeten wel op tijd een e-ticket aanvragen. Dat kan tot uiterlijk zondag 25 juli om 23.59 uur. Dit ticket is persoonsgebonden. In eerste instantie is alleen de onderste ring van het stadion open, bij voldoende belangstelling wordt ook de bovenste ring gefaseerd geopend.

Supporters zonder huidige seizoenkaart bij FC Groningen kunnen tussen dinsdag 27 juli en vrijdag 6 augustus een kaart kopen via kaartverkoop.fcgroningen.nl. Volwassenen betalen 10 euro per stuk, kinderen t/m 12 jaar betalen de helft.

Supporters kunnen alleen naar binnen als ze negatief zijn getest op corona bij één van de locaties van testenvoortoegang.nl. Een negatieve test mag maximaal 24 uur oud zijn. Na de negatieve test kan een QR-code worden gedownload in de CoronaCheck-app. Die code is samen met het e-ticket nodig om het stadion binnen te mogen. Supporters die al volledig zijn gevaccineerd kunnen naar binnen op basis van het bewijs via QR-code.