NPG stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor dorpsagenda’s in gemeente Groningen

nieuws

Foto Andor Heij: Gemeente Ten Boer, Kloosterkerk in Thesinge

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan inwoners en ondernemers in zeven dorpen in de gemeente Groningen. Daarmee kunnen ze, samen met de gemeente Groningen, aan de slag met het uitvoeren van hun dorpsagenda.

De budgetten zijn bestemd voor de dorpen Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde, Sint Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum. Voor Ten Post en Woltersum zijn in een eerder stadium al budgetten toegekend.

Door de komende jaren aan de slag te gaan met de leefomgeving in de dorpen, krijgen inwoners meer regie op hun eigen toekomst als dorp en dorpsgemeenschap. Er zijn al verschillende ideeën opgehaald, maar Groningers kunnen op de website nog steeds hun ideeën plaatsen en hun mening geven over de ideeën die erop staan. Meer informatie over hoe de dorpsagenda’s worden samengesteld, is te vinden op deze website.