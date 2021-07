Noorderzon niet getroffen door nieuwe coronaregels rond festivals

nieuws

Noorderzon 2019 (c) Niels Knelis Meijer

Noorderzon gaat voorlopig door op de ingeslagen weg. Het festival is blij dat het niet is getroffen door de nieuwe kabinetsmaatregelen rond meerdaagse festivals, omdat overnachten geen onderdeel is van Noorderzon.

“We gaan er dus vanuit dat Noorderzon op de eerder gekozen weg door kan gaan”, zo stelt het festival maandagmiddag. “We wensen onze festivalcollega’s wek heel veel sterkte met de afgelasting en sturen veel liefs en kracht naar hen.”

Noorderzon mag doorgaan, omdat het maar 11 uur per dag is geopend en daarna weer sluit tot de volgende festivaldag. Het festival vindt plaats tussen 12 en 22 augustus, met anderhalve meter afstand, beperkte capaciteit in het Noorderplantsoen en op alle locaties en met vaste zitplekken.