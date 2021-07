Noorderzon gaat door, maar wel noodgedwongen kleiner

nieuws

Foto: Gerard Kobes

Het Noorderzon Festival gaat volgende maand gewoon door, maar wel met enkele aanpassingen. Het festivalterrein in het Noorderplantsoen wordt vanwege de recente coronamaatregelen opgedeeld in twee eilanden.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen heeft de organisatie een aangepast plan gemaakt. Er komen aparte festivalterreinen in het noordelijke en zuidelijke deel van het Noorderplantsoen. Binnen de eilanden is het mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Er zijn kleine eet- en drinkgelegenheden en er is een beperkt aantal zitplekken. Er wordt gewerkt met timeslots, en niet met testen voor toegang.

Het programma op de tien locaties in de binnenstad blijft hetzelfde. Er is en blijft beperkte capaciteit op alle speellocaties. De kaartverkoop kan gewoon door blijven gaan. Kaarten zijn alleen online verkrijgbaar. Op 22 juli is het complete programma online te vinden en zijn alle tickets beschikbaar.