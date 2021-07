Noorderzon blijft zich voorbereiden op een veilig anderhalvemeterfestival

nieuws

Foto: Niels Knelis Meijer

Het Noorderzon Festival blijft zich de komende periode voorbereiden op een festival waarbij 1,5 meter de norm is. Dat laat de organisatie weten.

Afgelopen vrijdagavond kondigde het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Zo moet de horeca na middernacht de deuren sluiten. Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek aanwezig zijn, mits iedereen een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand van elkaar heeft. “De komende dagen gaan we bekijken wat dit precies voor ons evenement betekent”, laat de organisatie weten. “Als vertrekpunt daarvoor nemen we natuurlijk de afgekondigde maatregelen, die gelden tot in ieder geval 14 augustus. We willen dat iedereen veilig is en zich veilig voelt op Noorderzon. We blijven Noorderzon daarom als 1,5 meter-evenement organiseren. Er is en blijft beperkte capaciteit op alle speellocaties.”

Ruim een week geleden startte de kaartverkoop. “Deze kaartverkoop is gestart met beperkte capaciteiten. De verkoop zal de komende tijd ook gewoon door blijven gaan.” Noorderzon vindt dit jaar plaats van 12 tot en met 22 augustus. De organisatie raadt mensen aan om de website van Noorderzon goed in de gaten te houden voor laatste updates.