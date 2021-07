Noordelijke opleiders willen goed voorbeeld geven met tien nieuwe leerwerkplekken

nieuws

Foto: SBB

De Groningse mbo-instellingen Terra, Noorderpoort en Alfa-college hebben, samen met het Drenthe College, de intentie uitgesproken om gezamenlijk tien nieuwe leerwerkplekken aan te bieden. Daarmee hopen ze werkgevers aan te moedigen om ook leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

Het landelijk tekort aan leerwerkplekken (BBL-trajecten) wordt ook gevoeld in de arbeidsmarkt Groningen en Noord-Drenthe, zo stellen de scholen. De vraag naar werkgevers die talenten in opleiding in dienst nemen is groot. “Juist nu de samenleving weer van het slot afgaat is het van groot belang om ervoor te zorgen dat er voldoende leerwerkbanen beschikbaar komen voor studenten en zij-instromers” zo stelt Mare Riemersma (Drenthe College). “Met deze actie willen wij het spits afbijten en een oproep doen aan bedrijven, organisaties en instellingen dit voorbeeld te volgen.”

Binnen het project ‘Kansrijk! Leren en werken’ trekken de vier mbo-instellingen samen op met, Werk in Zicht, SBB, FNV en VNO-NCW|MKB Noord om zoveel mogelijk mensen op te leiden en aan werk te helpen middels leerbanen. Via één centraal loket worden werkgevers en werkzoekende geholpen in het leerwerktraject. Het Leerwerkloket helpt in opleiding en begeleiding van deelnemers en ontzorgt werkgevers met onder andere subsidies, risicobeperking en administratieve lasten.