Nog steeds actie nodig voor Davit en Nunë: “Ze kunnen geen kind zijn”

Bijna 30.000 handtekeningen hebben ze inmiddels, maar de actie voor Davit en Nunë gaat nog altijd door. Afgelopen december kregen de kinderen te horen dat ze uitgezet worden naar Armenië.

De aanvraag voor de kinderpardonregeling is voor Davit (7) en Nunë (9) afgewezen, en daarom worden ze uitgezet naar Armenië, het land waar hun ouders vandaan gevlucht zijn. Maar de kinderen zijn daar nog nooit geweest. Om ze hier te houden zijn ze samen met hun ouders en Nederlandse familie al maanden lang flyers en posters aan het verspreiden om handtekeningen te verzamelen.

“Veel mensen zijn aardig,” zegt vader Tigran Saribekyan. “We mogen overal flyers leggen en posters plakken. Het is fijn dat mensen ons willen helpen.” Toch is de situatie nog erg onzeker. “We wachten op een zitting,” legt Edwin Westra uit. Hij is de Nederlandse ‘oom’ van de kinderen. “Daarin moet naar voren komen hoe het verder gaat. Ze zijn hier geboren en echte Groningers. We willen 40.000 handtekeningen verzamelen zodat we Kamervragen kunnen stellen. Nog belangrijker is dat de IND inziet dat ze verkeerd bezig zijn en hun beslissing heroverwegen.”

“Ze hebben niet de vrijheid die ieder kind verdient”

“Het is niet leuk, maar we hebben geen andere keus,” zegt Saribekyan. “Het is heel onzeker en dat is vervelend. We weten niet wat er morgen gaat gebeuren.” Ook voor Westra is het een moeilijke tijd. “Het is lastig. Het is mijn familie, mijn neefje en nichtje, en ik zie dat ze geen kind kunnen zijn. Ze hebben niet de vrijheid die ieder kind verdient, en dat doet pijn.”

Nu is het vooral afwachten. “Ik heb hoop, maar of ik vertrouwen heb durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of de IND wil kijken naar de menselijke maat, die volgens mij zoek is. Maar we doen er alles aan. We zijn strijdbaar en gaan zeker niet opgeven.”

De petitie is hier te ondertekenen.