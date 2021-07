Nieuwe wedstrijdshirts FC Groningen gelanceerd

nieuws

Foto FC Groningen.nl Jubileumshirt FC Groningen

FC Groningen en nieuwe sportkledingpartner Robey Sportswear hebben donderdag de nieuwe wedstrijdshirts gelanceerd. De shirts zijn verkrijgbaar in de Fanshop en via de webshop, maar het aantal beschikbare shirts is nog beperkt.

Het thuisshirt heeft de karakteristieke groene banen terwijl het tricot voor uitwedstrijden een donkerpaarse kleur heeft. Beide shirts zijn voorzien van het jubileumlogo. Dat logo is speciaal voor het 50-jarige jubileum van de club ontworpen door supporter Thijs van den Broek.

Beide shirts bezitten gouden elementen die verwijzen naar het jubileum van FC Groningen. Op het thuisshirt zijn zowel het jubileumlogo als het logo van kledingpartner Robey in goud afgedrukt. Op het uitshirt is ook de uiting van hoofdsponsor Office Centre en rugsponsor Payt in het goud. Payt heeft het contract met een seizoen verlengd. Onderaan keert de spelersnaam terug op de achterzijde van het shirt. De spelersnamen zijn op de thuisshirts afgedrukt in het zwart, en op het uittenue in het goud.

Mede vanwege transportproblemen door de coronapandemie heeft FC Groningen momenteel slechts 300 thuisshirts en 700 uitshirts te koop. Het kan dus even duren voordat de supporters hun shirt in huis hebben.