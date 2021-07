Nieuwe Markt heeft fontein

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Nabij het terras van Forum Groningen, op de Nieuwe Markt, is de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van een fontein. Daarmee is er in de binnenstad een eerste fontein te vinden.

De fontein bestaat uit zwarte stenen. Op onverwachte momenten spuiten er straaltjes water omhoog. Naar alle waarschijnlijkheid is het niet de laatste fontein die aangelegd wordt in de binnenstad. Vorig jaar zomer liet het Stadsbestuur weten dat er nagedacht wordt om ook een fontein aan te leggen op de Grote Markt.

In het verleden had Groningen diverse fonteinen. Zo was er eentje te vinden op de Vismarkt die daar ter ere van driehonderd jaar Rijksuniversiteit Groningen stond. Ook was er een fontein te vinden in de Herestraat.