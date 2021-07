Nieuwe kinderburgemeester: “Kinderen moeten veilig kunnen spelen”

Samuel (11) is vorige week verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van de gemeente. Vanaf september volgt hij Floor op.

Een kinderburgemeester is een jaar lang de stem van alle kinderen en helpt de burgemeester bij bijvoorbeeld openingen en evenementen. Vorige week wist Samuel de meeste stemmen binnen te halen. “Het verbaasde me eigenlijk wel, maar toen ze mijn naam zeiden was ik wel heel erg blij. Ik vind het heel erg leuk om nieuwe dingen te gaan leren en leuke dingen te gaan doen. Ik heb vooral zin om dingen te openen en met de burgemeester te praten.”

Samuel mag ook activiteiten organiseren rond onderwerpen die hij zelf belangrijk vindt. “Mijn slogan is ‘spelen, sporten en meer groen, samen gaan we dat doen!’. Ik ben voor meer groen in de stad, dat vind ik belangrijk. Kinderen moeten ook veilig en vrij kunnen spelen, dat is gewoon nodig in het leven.”