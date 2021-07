Nieuw viaduct over Laan Corpus den Hoorn wordt zaterdag verplaatst naar definitieve plek

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Aannemerscombinatie Herepoort gaat aanstaande zaterdagochtend beginnen met het verplaatsen van het nieuwe viaduct over de Laan Corpus den Hoorn.

Het viaduct is in twee delen voorgebouwd in de berm van de Jan Evert Scholtenlaan, bij het Stadspark. Zaterdagochtend vanaf 7 uur rijden twee transportvoertuigen (SPMT’s) de viaducten naar de ringweg toe. Ze worden neergezet op de plek waar het noordelijk deel van het viaduct komt.

Door werkzaamheden is het komend weekend niet mogelijk om vanaf de westelijke ringweg de A7 richting Drachten op te rijden. De weg van het Vrijheidsplein (N370) naar de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn is dicht. De twee rotondes op de Laan Corpus den Hoorn zijn ook grotendeels dicht, net als de oprit 36 naar de A7 richting Drachten.

Verkeer vanaf de westelijke ringweg wordt omgeleid via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan. Vanaf de Laan Corpus den Hoorn kan het verkeer bij Groningen Zuid de A28 op en via het Julianaplein naar de N7 richting Drachten. Fietsers en voetgangers kunnen het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij Piccardthof.

Het verplaatsen van de viaducten is zaterdagochtend live te volgen via de webcams van Aanpak Ring-Zuid.