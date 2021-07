Nieuw viaduct bij Laan Corpus den Hoorn op zijn plek gereden

nieuws

Foto: still uit livestream / Aanpak Ring Zuid

Combinatie Herepoort heeft zaterdagochtend een nieuw viaduct op zijn plek gebracht ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn. De verwachting is dat het viaduct aan het einde van de dag helemaal op zijn plek ligt.

Het viaduct maakt onderdeel uit van de nieuwe zuidelijke ringweg en ligt over de Laan Corpus den Hoorn. De afgelopen achttien maanden is het viaduct opgebouwd nabij het Stadspark. Het gevaarte dat zo’n duizend ton weegt, werd zaterdagochtend op een constructie geplaatst waarmee het verplaatst kon worden. Nadat deze klus in de tweede helft van de ochtend was geklaard is de aannemer de rest van de dag zoet om het nieuwe viaduct op de ondersteuning te leggen. Dit gebeurt door middel van het viaduct voorzichtig te laten zakken.

Afsluiting

De werkzaamheden begonnen vrijdagavond om 20.00 uur. Tot maandagochtend 06.00 uur is het voor wegverkeer niet mogelijk om vanaf de westelijke ringweg richting Drachten te rijden. Ook de twee rotondes op de Laan Corpus den Hoorn zijn grotendeels dicht, net als oprit 36 naar de A7 richting Drachten.

Ook volgend weekend werkzaamheden

Ook volgend weekend vinden er werkzaamheden plaats op de locatie. Dan is de A7 afgesloten tussen Groningen-West en het Vrijheidsplein. Dan wordt het tweede deel van het viaduct geplaatst. Dit tweede deel wordt met behulp van twee zware kranen over de ringweg heen getild en op zijn plek gelegd. De nieuwe viaducten zullen naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen door het verkeer.

De werkzaamheden zijn live te volgen via deze webcam: