Nieuw Jamin-filiaal in Herestraat geopend

Foto: Rick van der Velde

Snoepwinkel Jamin opende vrijdagmiddag haar nieuwe vestiging in de Herestraat op nummer 38. Daarmee keert de snoep-franchise, na jaren van afwezigheid, terug in de Groningse binnenstad.

Eind mei werd bekend dat de snoepwinkel zich weer in de binnenstad zou vestigen. De winkel, waar voorheen sieradenwinkel Bijou Brigitte was gevestigd, is in de afgelopen periode flink verbouwd.

In de winkel staat, zoals gebruikelijk, een meterslange snoepmuur. Daarnaast is er plek voor koude drankjes en is er een softijs-bar.