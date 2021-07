Nibiru geeft concert bij Tuin In De Stad

nieuws

Tuin In De Stad begint met een serie zondagse zomeractiviteiten in de openlucht. Men is trots op de openingsact Nibiru.



Nibiru is een duo uit Groningen, bestaande uit de Iran afkomstige zangeres Sanam Tahmasebi en de Groningse oed-speler Jelte Fossen. Perzische muziek mengt zich bij Nibiru met moderne jazz.

‘Zanglijnen die je doen wegzweven, expressieve uithalen, pakkende oed-riffs en prikkelende melodieën’, aldus een aankondiging van het duo bij een festival elders in het land later dit jaar.

Dankzij een subsidie van het Fonds Podium Kunsten kan Nibiru zondagmiddag 18 juli vanaf half 4 een gratis concert geven in de openlucht van Tuin In De Stad. ‘Kwaliteit dus. Geen gemakkelijke kost, luister en geef je over’, vindt Tuin In De Stad.

‘Podium en terras zijn gescheiden, zodat iedereen overal netjes coronaproof op zijn plek kan blijven zitten. Alles speelt zich af in de buitenlucht, wat ook weer scheelt & geloof het of niet; bij ons op Tuin In De Stad is het altijd relaxed, een vrolijke mix van stadjers van alle gezindten en leeftijden’.