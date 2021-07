Negen jaar cel voor Groninger in internationale zaak wapenhandel

nieuws

Foto Andor Heij. Gerechtsgebouw Leeuwarden.

Een 35-jarige Groninger moet negen jaar de cel in vanwege zijn aandeel in handel in wapens, drugsbezit, mensenhandel en als lid van een criminele organisatie. Dat meldt RTV Noord.



De hoofdverdachte uit het Friese Oosterwolde kreeg tien jaar gevangenisstraf. Zijn kringloopwinkel in Oosterwolde was het centrum van de organisatie. Hij en de Groninger worden door de Leeuwarder rechtbank als de belangrijkste pionnen gezien.

De wapens werden vanuit Oost Europa naar Nederland gehaald en vervolgens verkocht aan Belgische drugshandelaren.

In 2018 kwam de zaak aan het rollen. De politie arresteerde in totaal veertien mensen uit heel Noord Nederland en op zeventien plekken, waaronder Groningen, werden invallen gedaan.