NAM zegt opnieuw dat Groningenveld in 2022 kan sluiten

Foto: Defence.gov

De NAM heeft opnieuw gezegd dat het Groningenveld in 2022 kan sluiten. Dat schrijft de aardoliemaatschappij in een zienswijze aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het demissionair Kabinet wil het Groningenveld tot 2026 open houden om reserves te hebben bij bijvoorbeeld koude winters. Maar wanneer de stikstofcentrale in Zuidbroek open gaat is het Groningenveld niet meer nodig, aldus de NAM.

“Het Groningenveld in een back-uprol is daarna onwenselijk en onnodig”, zegt NAM directeur Johan Atema. “Onwenselijk voor de mensen in Groningen en alle andere betrokkenen. Onnodig omdat de onderbouwing van de leveringszekerheid volgens ons te conservatief is. Daarnaast zijn er alternatieven om toch tot sluiting in 2022 over te gaan, zonder Groningen als back-up te gebruiken. “