Nachtraad Groningen werkt aan Nachtstadhuis

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De Nachtraad Groningen is bezig met het opzetten van een Nachtstadhuis. Dat is een centrale en veilige plek waar mensen terechtkunnen voor advies of voorlichting.

De Nachtraad is een samenwerkingsverband die zich inzet voor het bruisende nachtleven van Groningen. Het nachtleven heeft echter ook zijn negatieve kanten, aldus nachtburgemeester Merlijn Poolman. Mensen moeten er terecht kunnen als ze zich onveilig voelen of een slechte trip hebben, maar ook om een praatje te maken over verslaving of seks.

Poolman denkt aan een locatie in de binnenstad. Het project zou uniek zijn voor Nederland.