Nachtburgemeesters starten petitie om nacht te redden

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het redden van de nacht. Dat is het doel van een petitie die door Nederlandse nachtburgemeesters en -raden, waaronder de nachtburgemeester van Groningen, is opgezet.

De nachtburgemeesters hebben zich verenigd in de Dutch Nighttime Alliance, DNA. Zij stellen dat de nacht van onschatbare waarde is voor de maatschappij. Door de coronamaatregelen dreigt de sector nu te verdrinken, met alle gevolgen van dien. Dat heeft niet alleen economische gevolgen maar ook maatschappelijke en sociale. De nachtburgemeesters doen nu met een klem een oproep aan de overheid om het uitgaansleven te redden via een gecontroleerd, aangescherpt, heropeningsplan.

Dit heropeningsplan bestaat uit vijf stappen en volgt het onderzoek van Fieldlab. Zo moeten de feiten die voortkomen uit dit onderzoek leidend zijn bij het maken van beleid. De nachthoreca kan open door middel van Testen voor Toegang, mits fouten in het systeem worden aangepakt en de capaciteit wordt opgeschaald. De geldigheidsduur van een QR-code moet naar 24 uur, en code en ID-bewijs moeten structureel worden gecontroleerd. Daarnaast vindt men dat er voor de hele sector een steunpakket moet komen. Dit geldt ook voor technici, decorbouwers en beveiligers die bijvoorbeeld in de nachthoreca actief zijn.

Het heropeningsplan is inmiddels door ruim 800 organisaties in het land ondertekend. Meer informatie over de petitie vind je op deze website. Op deze pagina kunnen organisaties de petitie ook ondertekenen.