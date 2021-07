Naam Noorderstation voor even terug: “We willen een signaal afgeven”

nieuws

Foto: Andor Heij

De naam Noorderstation terugkrijgen in het Groningse straatbeeld. Dat is het doel van de werkgroep Noorderstation. Zaterdagmiddag werd die oproep met een ludieke actie kracht bijgezet.

De Openbaar Vervoer Collectie Nederland, OVCN, uit het Friese Sonnega kwam met een gerestaureerde Arriva-bus naar Groningen. Deze bus, de 556, heeft ruim tien jaar geleden ook dienst gedaan in de stad. Deze bus is het afgelopen jaar in oude staat teruggebracht met daarop onder andere de oude haltenamen. In december 2009 moesten de Arriva-bussen plaatsmaken voor de bussen van Qbuzz en daarmee verdween ook de halteplaats Noorderstation. Sindsdien wordt de naam Station Noord gebruikt.

“Een signaal”

De werkgroep Noorderstation ijvert al een aantal jaren om de oude historische naam, die vroeger ook op trams en trolleybussen te lezen stond, terug te brengen op de Qbuzz-bussen en de halteplaatsen. “Deze actie is een signaal”, vertelt Henk Welp van de werkgroep. “Wij hopen dat dit signaal opgepikt wordt door de opdrachtgever OV Bureau Groningen Drenthe en vervoersbedrijf Qbuzz. Ook bijna niemand noemt het station Noord hè? Negentig procent van de mensen in de stad noemt het Noorderstation. Het is een naam die bij deze plek hoort en daarom willen we het graag in ere herstellen.”

Treinstation

Welp kijkt ook tevreden terug op de actie. “Ja, we zijn tevreden. We hebben voldoende aandacht gekregen. Ook van de media. Dat de gerestaureerde bus hier stond was ook geweldig. We hebben het voertuig naast een nieuwe Qbuzz geparkeerd waardoor je de verschillende haltenamen goed zag. En we hopen nu dat het signaal wordt opgepakt, dat bij de volgende dienstregeling die in december wordt ingevoerd, dat daar de naam Noorderstation weer wordt vermeld. En uiteindelijk is dit maar een deel van wat we uiteindelijk willen, want we zouden ook graag het treinstation die naam willen geven in plaats van station Groningen Noord.”