Na maanden acties cao-akkoord in metaalsector

nieuws

Werknemers in de metaalsector hebben na vijf maanden actie voeren een nieuwe cao. Werkgeversvereniging FME en vakbonden FNV en CNV kwamen woensdag tot een akkoord.

In de nieuwe cao staat dat werknemers er over twee jaar 5,3 procent aan salaris bijkrijgen. In de cao is ook vastgelegd dat 2.400 uitzendkrachten perspectief krijgen op een vast contract. Daarnaast is overeengekomen dat werknemers tot drie jaar voor het bereiken van hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. De leden van FNV en CNV moeten nog wel instemmen met het akkoord.

Het overleg over een nieuwe cao startte vorig jaar september. Afgelopen winter boden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. De vakbonden gingen daar niet mee akkoord omdat het zou leiden tot koopkrachtvermindering. De vakbonden eisten een loonstijging van 5 procent, maar hier ging de FME niet in mee. De afgelopen maanden is diverse keren het werk neergelegd. Het is onbekend waarom de werkgeversvereniging nu wel in heeft gestemd met een loonstijging van ruim 5 procent.