Na ABN en Rabobank sluit ook ING haar kantoor in Haren

Foto: Google Maps - Streetviw

Nadat in de afgelopen twaalf maanden duidelijk werd dat de ABN-AMRO en de Rabobank hun vestiging in Haren sluiten, is ING de derde grote, Nederlandse bank die stopt met haar kantoor in het dorp. Dat heeft de bank donderdag laten weten aan Haren de Krant.

Het kantoor aan het Raadhuisplein gaat op 23 juli voor het laatst open. Daarmee blijft alleen het kleine kantoor van de SNS Bank aan de Rijksstraatweg over als volledig bankfiliaal in het dorp.

Eerder dit jaar maakte de Rabobank bekend dat ook haar kantoor aan de Guldenstraat, in de binnenstad van Groningen, voor het einde van het jaar dichtgaat. Het pand wordt geveild.

Wat er met het ING-pand in Haren gaat gebeuren, is nog niet bekend.