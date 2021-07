N360 gaat elf dagen dicht tussen Ten Post en Garrelsweer voor aanleg nieuwe bushaltes

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

N360 is vanaf aanstaande maandag van tot en met woensdag 21 juli gestremd tussen Ten Post en Garrelsweer. In deze periode worden er bushaltes aangelegd langs de weg, ter hoogte van Winneweer.

Bij beide halteplaatsen komt een bushokje met digitale reisinformatie. Ook wordt er nieuwe verlichting aangebracht. Daarnaast komt er een fietsenstalling en een veilige oversteekplaats met een middengeleider op de weg.

Doorgaand verkeer tussen Ten Post en Garrelsweer wordt omgeleid via de provinciale wegen in Ten Boer en Loppersum en via de Eemshavenweg. Ook busvervoerder Qbuzz rijdt een aangepaste route door Ten Post, Winneweer en Garrelsweer. Ter hoogte van de Eestumerweg in Ten Post komt een tijdelijke bushalte.