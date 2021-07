Muziekdocenten scoren met videoclip: “Super lachen dat het overal wordt opgepakt”

nieuws

Foto: still uit videoclip

Het schooljaar is bijna ten einde. Op het Harens Lyceum sluiten de muziekdocenten het jaar af met een lied en een heuse videoclip die op veel belangstelling kan rekenen.

“We hadden onlangs een vergadering”, vertelt muziekdocent Kirsten Holwerda. “We wilden de vergadering positief afsluiten en toen is het idee ontstaan om een lied te schrijven. Een week later hebben we er een videoclip bij gemaakt.” In de clip zijn ook Holwerda haar collega’s Jasper Verkuil en Cesco Homminga te zien. “Weet je, zoiets ontstaat gewoon. Wij zijn hele creatieve mensen. Geen lange voorbereiding, we gaan bij elkaar zitten en dan zit zoiets heel snel in elkaar. Zo zijn wij.”

“Iets leuks, iets grappigs doen”

Het is niet voor het eerst dat de muziekdocenten een schooljaar op deze manier afsluiten. “Het begint zo langzamerhand een traditie te worden. Vorig jaar hadden we ‘virtueel feesie’, een cover van Stuk Tv. En eerder hadden we al eens een lied gebaseerd op Aladin. Het verschil met de afgelopen jaren is dat het nu breed opgepakt wordt. Op social media, maar ook verschillende media besteden er aandacht aan. Dat is best wel super lachen. Terwijl dat nooit het doel is geweest. Het doel was om voor de leerlingen iets leuks, iets grappigs te doen aan het einde van het jaar. Een soort blijvende herinnering.”

Niet zingen

De muziekdocenten kijken ondertussen terug op een vreemd jaar. Door de coronamaatregelen verliep het schooljaar verre van normaal. “We hebben bijvoorbeeld niet kunnen zingen. Vanuit de overheid werd het dringende advies gegeven om niet te zingen in de klaslokalen en hier hebben we ons aan gehouden. In plaats daarvan hebben we meer met het notenschrift gedaan, terwijl we daar normaal, en zeker in de onderbouw, weinig aandacht aan besteden. Daarnaast konden we ook onze studio’s en podia niet gebruiken omdat hier de anderhalve meter niet gewaarborgd kon worden.”

Sample-apparaten

“Wat we wel hebben kunnen doen is gebruik maken van sample-apparaten. We konden laptops lenen en met de sample-apparaten hebben we een vaste opstelling kunnen maken in het muzieklokaal. Normaal wordt er bij de muzieklessen veel gelopen, maar dat wilden we nu zoveel mogelijk voorkomen. Door deze opstelling konden de kinderen toch muziek maken. De laptops bleken echter niet helemaal geschikt te zijn. De videoclip refereert daarnaar met de opmerking ‘even geduld alstublieft’.”

Viral

De muziekdocenten krijgen ondertussen van alle kanten leuke reacties. “Er zijn leerlingen die de videoclip in de media hebben gezien of die het voorbij hebben zien komen op social media. Het is voor ons een leuke afsluiting van het schooljaar. En voor ons is het een mooie aanleiding om zelf ook muzikaal actief te blijven.” Holwerda hoopt dat het komende schooljaar weer normaal gaat verlopen. “Het enige wat dan viral mag gaan is onze videoclip”, besluit de muziekdocent lachend.

Bekijk hier de videoclip: